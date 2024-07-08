MedicalXpress: в жару людям со слабым сердцем нужно соблюдать четыре правила

По словам врачей из Американской кардиологической ассоциации (AHA), людям с заболеваниями сердца в жару необходимо соблюдать питьевой режим, по возможности не выходить на улицу в дневное время, носить одежду из "дышащих" тканей и регулярно отдыхать в тени во время пребывания вне дома.