Весенний караван украинских трагедий

Украинским патриотам сейчас не позавидуешь. Зрады и обидные нэсподиванкы, обладающие огромной разрушительной силой, падают на свидомых украинских громадян с такой регулярностью, что их воздействие можно сравнить разве что только с новенькой российской ФАБ-3000.
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