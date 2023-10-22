Владислав Радимов: «Болельщики «Спартака», вам не кажется, что без Соболева команда стала мобильнее и техничнее? Абаскаль правильно его усадил»

«Болельщики «Спартака», а вам не кажется, что без Соболева в составе команда стала даже более мобильной и техничной? Как по мне, так это неоспоримый факт, а значит Абаскаль правильно его усадил, стало веселее, интереснее, да и результат пока есть! Такой «Спартак» очень нравится!» – написал экс-игрок «Зенита» в телеграм-канале.