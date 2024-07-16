Священник Зорин рассказал верующим, что душа усопшего остается на земле 9 дней

Павший Дух

Павший Дух... Душа в аду остается навсегда ждать следующую жертву... Сущности больны злом, кто меньше, кто больны, но все раз в ад попали... Душа лишь подселена к ним, исполняя приговор... Так что душа может лишь в аду твою сущность гонять... Земля — ад, полигон для войн... Ад чистит сам себя... Но смерти нет, лишь переход из жизни в жизнь... Кочуем мы из ада в ад, пока не вылечимся мы от зла...