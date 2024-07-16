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Священник Зорин рассказал верующим, что душа усопшего остается на земле 9 дней

Священник Зорин рассказал верующим, что душа усопшего остается на земле 9 дней

Священнослужитель Виталий Зорин рассказал, сколько душа усопшего может находиться на земле. Верующие полагают, что душа присутствует в земном мире в течение 40 дней после смерти, однако батюшка счел это народным вымыслом, передает «Столица58».

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Павший Дух
Павший Дух... Душа в аду остается навсегда ждать следующую жертву... Сущности больны злом, кто меньше, кто больны, но все раз в ад попали... Душа лишь подселена к ним, исполняя приговор... Так что душа может лишь в аду твою сущность гонять... Земля — ад, полигон для войн... Ад чистит сам себя... Но смерти нет, лишь переход из жизни в жизнь... Кочуем мы из ада в ад, пока не вылечимся мы от зла...
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