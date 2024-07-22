На ледяных лунах обнаружили подходящие для жизни условия

Astrobiology: на Европе и Энцеладе обнаружили подходящие для жизни условия Ученые Центра космических полетов имени Годдарда НАСА обнаружили, что вблизи поверхности ледяных спутников Юпитера и Сатурна имеются условия, подходящие для существования жизни.