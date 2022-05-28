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Порочная страсть личного секретаря императрицы: Иван Бецкой и Глафира Алымова

Порочная страсть личного секретаря императрицы: Иван Бецкой и Глафира Алымова

О них в недоумении перешептывался весь Петербург. Еще бы! Иван Иванович Бецкой, образованнейший и влиятельный человек, глава Императорской Академии художеств, потерял голову от юной Глафиры Алымовой, выпускницы основанного им Смольного института.

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