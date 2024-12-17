❗️ В Керчи упавший тополь повредил газовую трубу Сегодня ночью из-за сильного ветра в районе многоэтажки по улице Гайдара тополь упал на газовую трубу.
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❗️ В Керчи упавший тополь повредил газовую трубу Сегодня ночью из-за сильного ветра в районе многоэтажки по улице Гайдара тополь упал на газовую трубу.