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Собчак неожиданно подставила Леру Кудрявцеву

Ведущая Лера Кудрявцева не успела отойти от скандала, так Собчак подлила масла в огонь. В конце января Лера Кудрявцева стала центром обсуждений после того, как прямо в прямом эфире она плеснула стакан воды в лицо участнице шоу «Привет, Андрей».

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