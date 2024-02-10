Собчак неожиданно подставила Леру Кудрявцеву

Ведущая Лера Кудрявцева не успела отойти от скандала, так Собчак подлила масла в огонь. В конце января Лера Кудрявцева стала центром обсуждений после того, как прямо в прямом эфире она плеснула стакан воды в лицо участнице шоу «Привет, Андрей».
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