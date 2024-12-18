Подоляка: ВСУ готовят удар в Курской области

Военный обозреватель Юрий Подоляка рассказал об обстановке в курском приграничье. В своем Telegram-канале Подоляка написал, что части ВС РФ успешно штурмовали позиции ВСУ в районе Черкасской Конопельки и взяли под контроль населенный пункт.