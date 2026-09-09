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Царьград

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Какая недвижимость осталась в России у сбежавшего экс-министра Никифорова: Узнали - изумились

Какая недвижимость осталась в России у сбежавшего экс-министра Никифорова: Узнали - изумились

"Министр Коленька" в спешке убежал из России, узнав, что к нему едут силовики. С собой он, вероятно, прихватил 5 млрд рублей.

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