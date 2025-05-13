МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 562 подписчика

Эммануэль Макрон: неудобные тайны президента Франции. Фото в мужской компании, любовь к зрелой учительнице и «любопытные» помощники...

Эммануэль Макрон: неудобные тайны президента Франции. Фото в мужской компании, любовь к зрелой учительнице и «любопытные» помощники...

Весной 2017 года, когда Франция замерла в ожидании итогов президентских выборов, в сети всплыли документы, которые могли перевернуть всё.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
МАКРОН МУЖСКОЙ ТРУБОЧИСТ- это давно уже известно из западной прессы!😜👈🤪👍
Ответить
13 час.
наверх