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Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло

Женщина и мужчина госпитализированы после обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области.Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, два жителя села Нижний Ольшанец получили осколочные ранения во время обстрела со стороны ВСУ.

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