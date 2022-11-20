Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло

Женщина и мужчина госпитализированы после обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области.Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, два жителя села Нижний Ольшанец получили осколочные ранения во время обстрела со стороны ВСУ.