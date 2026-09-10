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В ТиНАО с собственника взыскали 237 млн рублей за незаконную свалку

В ТиНАО с собственника взыскали 237 млн рублей за незаконную свалку

Компания свозила грунт, битый бетон, асфальт, порубочные остатки и бытовой мусорДепартамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы выиграл суд у закрытого акционерного общества, которое на своем участке организовало несанкционированную свалку отходов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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