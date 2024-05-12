Хронический стресс в подростковом возрасте снижает рождаемость во взрослом возрасте

Согласно исследованию, представленному на 26-м Европейском конгрессе эндокринологов (26th European Congress of Endocrinology), проходившем 11-14 мая в Стокгольме, у самцов крыс, подвергшихся умеренному и повторяющемуся стрессу в подростковом возрасте, может наблюдаться снижение фертильности.