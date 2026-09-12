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Азербайджанский пособник "воров в законе" отправлен домой – в Баку. Прямиком из Севастополя

Азербайджанский пособник "воров в законе" отправлен домой – в Баку. Прямиком из Севастополя

Из Севастополя депортировали в Азербайджан 61-летнего "вора в законе". Задержанного в Севастополе "вора в законе"* депортировали в Азербайджан.

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Михаил

Очередная попытка влить в уши терпильского электората благие вести о кропотливом труде разных органов. Чему радуемся? Что изменилось? Одного выслали , а все остальные остались. Да и этот скоро вернется. Не он первый ,  не он последний. Но перед терпилами надо поддерживать имидж суровых и справедливых властей  .