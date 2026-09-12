Азербайджанский пособник "воров в законе" отправлен домой – в Баку. Прямиком из Севастополя

Из Севастополя депортировали в Азербайджан 61-летнего "вора в законе". Задержанного в Севастополе "вора в законе"* депортировали в Азербайджан.
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Очередная попытка влить в уши терпильского электората благие вести о кропотливом труде разных органов. Чему радуемся? Что изменилось? Одного выслали , а все остальные остались. Да и этот скоро вернется. Не он первый , не он последний. Но перед терпилами надо поддерживать имидж суровых и справедливых властей .
Не хорошо граждане товарищи! Ой не хорошо! А где же наше радушное РУССКОЕ традиционное гостеприимство?! А ПОСИДЕТЬ НА ДОРОЖКУ?!!!
обратите внимание не в тюрьму а домой. своих не бросают.
Документы - командировочные.., а человек - командированный..!
надеемся без права на возращение депортировали то ?