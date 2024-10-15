Бразильский Nubank пересматривает комиссии за криптовалютные транзакции

Nubank обновил структуру комиссий , взимаемых за покупки и продажи криптовалют в своем приложении. Первый бразильский криптобанк старается остаться конкурентоспособным на фоне бурного развития рынка цифровых активов.
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