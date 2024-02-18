Биатлонисты из ХМАО на Спартакиаде проиграли женскую и мужскую эстафеты

Спартакиада в Златоусте у биатлонистов завершилась сегодня мужской эстафетой. Лидировавшая по ходу гонки сборная Ханты-Мансийского автономного округа в итоге осталась за пределами тройки призеров.
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