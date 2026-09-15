Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных платежных операциях

Сообщения злоумышленников содержат гиперссылки, которые ведут на фальшивые сайты для хищения данных. Хоть это и не новая уловка, мошенники пользуются тем, что в начале учебного года дети регулярно отсутствуют дома, и рассчитывают на то, что жертва утратит бдительность из-за беспокойства.