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Журнал «Профиль»

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Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных платежных операциях

Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных платежных операциях

Сообщения злоумышленников содержат гиперссылки, которые ведут на фальшивые сайты для хищения данных. Хоть это и не новая уловка, мошенники пользуются тем, что в начале учебного года дети регулярно отсутствуют дома, и рассчитывают на то, что жертва утратит бдительность из-за беспокойства.

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