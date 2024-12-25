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Петербургский дневник

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Пушков: Макрон может стать первым французским президентом, досрочно покинувшим пост

Пушков: Макрон может стать первым французским президентом, досрочно покинувшим пост

Вскоре уйти в отставку может и премьер страны Франсуа Байру Президент Франции Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно, считает сенатор России Алексей Пушков.

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СК
Сергей Карабухин
Макрон - идиот...Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
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