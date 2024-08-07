Армия России успешно продвигается на угледарском направлении (КАРТА)

Армия России успешно продвигается на Угледарском направлении: так, северо-восточнее Никольского ВС РФ закрепились вдоль лесополос в направлении воздухоподающего ствола шахты «Южно-Донбасская № 1» на участке шириной до 1.
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