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Армия России успешно продвигается на угледарском направлении (КАРТА)

Армия России успешно продвигается на угледарском направлении (КАРТА)

Армия России успешно продвигается на Угледарском направлении: так, северо-восточнее Никольского ВС РФ закрепились вдоль лесополос в направлении воздухоподающего ствола шахты «Южно-Донбасская № 1» на участке шириной до 1.

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