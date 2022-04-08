Происшествия

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В Кировском районе Северной Осетии полицейские организовали для учащихся увлекательный урок по Правилам дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района и инспектор по пропаганде организовали для учащихся школы №3 селения Эльхотово интересный и увлекательный урок по Правилам дорожного движения.

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