В Кировском районе Северной Осетии полицейские организовали для учащихся увлекательный урок по Правилам дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района и инспектор по пропаганде организовали для учащихся школы №3 селения Эльхотово интересный и увлекательный урок по Правилам дорожного движения.
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