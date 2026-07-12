Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 536 подписчиков

Депутат Милонов защитил право детей на мармелад в виде червяков

Депутат Милонов защитил право детей на мармелад в виде червяков

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в защиту детского увлечения необычным мармеладом. В интервью он заявил, что форма лакомства, будь то червяки или гусеницы, не вредит детям, если не злоупотреблять сладостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Ещё один пример умничающего дурака! Как только забираются &quot;на бугор&quot;, так начинают напыживаться и высказываться по проблемам, в которых разбираются как свинья в апельсинах!
Ответить
4 н.