Депутат Милонов защитил право детей на мармелад в виде червяков

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в защиту детского увлечения необычным мармеладом. В интервью он заявил, что форма лакомства, будь то червяки или гусеницы, не вредит детям, если не злоупотреблять сладостью.
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