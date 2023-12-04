Премьер Катара в разговоре с Блинкеном призвал к прекращению огня в Газе

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, в ходе которого указал на необходимость завершить боевые действия в секторе Газа.
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