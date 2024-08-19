Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Европе снова "сияют" промышленные предприятия. Счёт таким случаям, пошёл на десятки.
Уже 30 часов "сияют". В Германии "подрумянились" склады крупнейшего промышленного гиганта. Опять совпадение?
Комментарии
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Людмила Лиханова
Чем бы ни было вызвано это, нам польза: перевести производство в другую страну это дело не одного дня, если сами чтобы получить страховку, то это тоже непростое действо. Страховщики будут тщательно проводить расследование , а это тоже не быстро. В итоге: производство остановлено на неопределенный срок, что нас вполне устраивает.
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12 час.
Людмила Лиханова
Чем бы ни было вызвано это, нам польза: перевести производство в другую страну это дело не одного дня, если сами чтобы получить страховку, то это тоже непростое действо. Страховщики будут тщательно проводить расследование , а это тоже не быстро. В итоге: производство остановлено на неопределенный срок, что нас вполне устраивает.
Ответить
12 час.
Людмила Лиханова
Чем бы ни было вызвано это, нам польза: перевести производство в другую страну это дело не одного дня, если сами чтобы получить страховку, то это тоже непростое действо. Страховщики будут тщательно проводить расследование , а это тоже не быстро. В итоге: производство остановлено на неопределенный срок, что нас вполне устраивает.
Ответить
12 час.
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