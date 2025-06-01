Rocket Team играет с «Впорядке» x Krap Team в 7-м туре МФЛ. Команде Кудряшова нужна победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф

1 июня, воскресенье Winline Медиалиги, 7-й тур «Впорядке» x Krap Team – Rocket Team – 0:0 (первый тайм) «Впорядке» x Krap Team: Ревякин, Куантаев, Дюсембаев, Цой, Балтабаев, Люхай, Адил, Закария, Крап, Замирбекулы, Жумаханов.
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