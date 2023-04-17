Как арест 21-летнего парня, слившего секретные документы, обнажил большую проблему

Если многие предыдущие и продолжающиеся скандалы, связанные с утечкой секретной информации в США, не были тревожным сигналом о том, что у правительства США есть проблемы, то, возможно, арест Джека Тейшейры сделает свое дело и раскроет глаза.
Если многие предыдущие и продолжающиеся скандалы, связанные с утечкой секретной информации в США, не были тревожным сигналом о том, что у правительства США есть проблемы, то, возможно, арест Джека Тейшейры сделает свое дело и раскроет глаза.
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