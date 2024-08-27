Свадьба с кубинскими танцами и в сексуальных нарядах: норвежская принцесса не желает считаться с традициями

Старшая дочь короля станет на днях женой шамана. Принцесса Марта Луиза на днях станет законной женой шамана LEGION-MEDIAНорвежская принцесса Марта Луиза последние несколько лет постоянно шокирует не только своих родителей, но и соотечественников.
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