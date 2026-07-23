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Москвича обманули на 71 млн рублей: курьер задержан

Москвича обманули на 71 млн рублей: курьер задержан

В Москве задержан курьер, участвовавший в крупном мошенничестве. По данным столичного управления МВД, 25-летний житель столицы лишился более 71 миллиона рублей после звонка неизвестных, которые представились сотрудниками различных ведомств.

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