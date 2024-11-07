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Рогов: назначенный Киевом глава Запорожья Федоров имел наркозависимость

Рогов: назначенный Киевом глава Запорожья Федоров имел наркозависимость

Обнаружены документы, подтверждающие тот факт, что назначенный Киевом на подконтрольной украинской армии части Запорожского региона глава облгосадминистрации Иван Федоров ранее лечился от наркозависимости.

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