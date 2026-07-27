Как война XX века стала делом каждого

В XX веке война перестала быть делом армий: она сняла с человека мундир и разошлась по заводским цехам, городским кварталам и хлебным очередям, сделав воюющим каждого — даже тех, кто ни разу не держал оружия.
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