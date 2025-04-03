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Готовим сани и тёплую одежду: Апрель удивит москвичей погодой. Зима отыграется полностью

Готовим сани и тёплую одежду: Апрель удивит москвичей погодой. Зима отыграется полностью

В апреле зима отыграется полностью. Почти бесснежная в декабре, январе и феврале, она вернётся сугробами в апреле.

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