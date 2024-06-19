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Маск возмутился тратой денег на план Байдена по доступу к интернету

Маск возмутился тратой денег на план Байдена по доступу к интернету

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск возмутился программой американского лидера Джо Байдена объемом 42,5 млрд долларов, которая направлена на обеспечение доступа жителей государства к высокоскоростному интернету.

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