Глава союза староверов: папа Римский помог освобождению митрополита Ионафана

Папа Римский Франциск способствовал освобождению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), который принадлежит к Украинской православной церкви по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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