Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году написали по книге русофобки

31.03.2024 - 13:27 Журналист и политтехнолог Марина Юденич в своём Telegram-канале рассказала о досрочном экзамене по русскому языку в формате ЕГЭ и выборе литературных источников для написания сочинения по предмету.
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