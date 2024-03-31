Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году написали по книге русофобки

Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году написали по книге русофобки

31.03.2024 - 13:27 Журналист и политтехнолог Марина Юденич в своём Telegram-канале рассказала о досрочном экзамене по русскому языку в формате ЕГЭ и выборе литературных источников для написания сочинения по предмету.

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Комментарии
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Владимир Грачев
Думаю, что заботясь о будущем России, следует уволить с &quot;волчьим&quot; билетом всех, кто готовил, согласовывал и утверждал это произведение для ЕГЭ. думаю, что никаких оправданий принимать во внимание не следует.
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