НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Sega через это уже проходила: Ветеран PlayStation Шон Лейден высказался о мультипла...

Sega через это уже проходила: Ветеран PlayStation Шон Лейден высказался о мультипла...

Sega через это уже проходила: Ветеран PlayStation Шон Лейден высказался о мультиплатформенном развороте XboxЛейден также согласился с мнением ведущего о том, что Nintendo находится в очень выгодной позиции, имея большую лояльную фанатскую базу и инвестируя в создание игр меньше средств в сравнении с затратами других производителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх