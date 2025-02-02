Sega через это уже проходила: Ветеран PlayStation Шон Лейден высказался о мультипла...

Sega через это уже проходила: Ветеран PlayStation Шон Лейден высказался о мультиплатформенном развороте XboxЛейден также согласился с мнением ведущего о том, что Nintendo находится в очень выгодной позиции, имея большую лояльную фанатскую базу и инвестируя в создание игр меньше средств в сравнении с затратами других производителей.