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ВК Пресс

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Ракетный удар по Белгородчине! Есть пострадавшие мирные жители

Ракетный удар по Белгородчине! Есть пострадавшие мирные жители

Пять человек пострадали при обстреле Белгородской области и атаках БПЛА В Белгородской области пять мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела и атак украинских беспилотников.

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