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Маск и Рамасвами решили заставить чиновников в США ходить на работу пять дней в неделю

Маск и Рамасвами решили заставить чиновников в США ходить на работу пять дней в неделю

Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE) после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, решили заставить федеральных госслужащих ходить на работу пять дней в неделю.

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