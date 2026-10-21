Успехи России Запад вдруг понял одну неприятную истину: в любую игру можно играть вдвоём, особенно когда речь идёт о России, чьи военные, гражданские, космические и какие угодно ещё технологии не только не уступают европейским, а даже превосходят.
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Европа снова, в который уже раз, не поняла, что русские очень талантливый, сильный и отважный народ, способный на великие свершения за очень короткие сроки. Они забыли, что русские просто долго собираются, но затем бьют так, что никому мало не покажется.