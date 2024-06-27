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Де Брюйне – партнерам по сборной Бельгии об игре с Францией: «Мы можем выиграть этот гребаный матч! Все в порядке»

Де Брюйне – партнерам по сборной Бельгии об игре с Францией: «Мы можем выиграть этот гребаный матч! Все в порядке»

Команды сыграют в 1/8 финала Евро-2024 в понедельник, 1 июня. После финального свистка в матче с Украиной (0:0) капитан бельгийской сборной выступил перед игроками, собравшимися в круг.

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