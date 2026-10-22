«Господин Макрон, республика — не ваша собственность, имейте уважение к правам и свободам всех ее граждан» — эта жесткая публикация в соцсетях, на которую решились полицейские, говорит о состоянии французского государства больше, чем все восклицания нынешнего президента, которыми он заканчивает свои обращения к нации Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Де-факто полиция потребовала объяснений у Макрона, который решил: пусть хулиганье громит имущество смердов, зато две кондитерские семьи его жены должны быть в целости и сохранности.