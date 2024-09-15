Экс-премьер Финляндии Санна Марин сравнила Запад с лягушкой в нагревающейся воде

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила, что западные страны неспособны покинуть зону комфорта, что приводит к отставанию в реакции на действия России.
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