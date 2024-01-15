ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 651 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Уже которая по счёту бредОвая статья с кое-как выдуманными историями с "прекрасными" женщинами и совсем никудышными м..."Ты мне роди, а я...
  • Владимир Соколов
    эта иллюзия потом выйдет боком самому ребенку)) а уж как мамаша с отчимом пострадает неизвестно. а вы предлагает толь...«Не могла бы ты с...
  • Вера Федорова
    Соколов, вы умеете читать по буквам? Именно и предлагается сейчас, пока ребёнок маленький, чтобы его не травмировать,...«Не могла бы ты с...

"Ты мне роди, а я перезвоню". А что, если наоборот?

"Ты мне роди, а я перезвоню". А что, если наоборот?

  Ты мне роди, а я перезвоню. А что, если наоборот? Вот, что делается, граждане, в этом перевернувшемся мире! Совсем бабы вышли из-под контроля и отказываются выполнять природные функции! А одна даже грозится выполнить, но как? Так, что это вызывает тревогу за будущее человечества! А как всё хорошо начиналось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Это точно. Создать видимость, что все по его указке делается)))
Ответить
22 час.
Майя Maja
При отсутствии ума, мужественности и сильного характера так себя вести легче и существовать в своих иллюзиях &quot;неповторимости&quot;))
Ответить
22 час.
А
Александр24
Уже которая по счёту бредОвая статья с кое-как выдуманными историями с &quot;прекрасными&quot; женщинами и совсем никудышными мужиками. Тьфу!
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх