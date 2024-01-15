Ты мне роди, а я перезвоню. А что, если наоборот? Вот, что делается, граждане, в этом перевернувшемся мире! Совсем бабы вышли из-под контроля и отказываются выполнять природные функции! А одна даже грозится выполнить, но как? Так, что это вызывает тревогу за будущее человечества! А как всё хорошо начиналось.
"Ты мне роди, а я перезвоню". А что, если наоборот?
Комментарии
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Элина Морозова
Это точно. Создать видимость, что все по его указке делается)))
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22 час.
Майя Maja
При отсутствии ума, мужественности и сильного характера так себя вести легче и существовать в своих иллюзиях "неповторимости"))
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22 час.
А
Александр24
Уже которая по счёту бредОвая статья с кое-как выдуманными историями с "прекрасными" женщинами и совсем никудышными мужиками. Тьфу!
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15 мин.
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