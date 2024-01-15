Ты мне роди, а я перезвоню. А что, если наоборот? Вот, что делается, граждане, в этом перевернувшемся мире! Совсем бабы вышли из-под контроля и отказываются выполнять природные функции! А одна даже грозится выполнить, но как? Так, что это вызывает тревогу за будущее человечества! А как всё хорошо начиналось.