Мошенники развели на 1 млн рублей сотрудника банка, который учил россиян избегать мошенников

Avia.pro - СМИ Невинный звонок: Ловушка с «Госуслугами» Всё началось в апреле 2025 года, когда 28-летнему сотруднику банка, специалисту по кибербезопасности, позвонили якобы из университета, где он когда-то учился.
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