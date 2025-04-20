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Мошенники развели на 1 млн рублей сотрудника банка, который учил россиян избегать мошенников

Мошенники развели на 1 млн рублей сотрудника банка, который учил россиян избегать мошенников

Avia.pro - СМИ Невинный звонок: Ловушка с «Госуслугами» Всё началось в апреле 2025 года, когда 28-летнему сотруднику банка, специалисту по кибербезопасности, позвонили якобы из университета, где он когда-то учился.

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Комментарии
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Eduard
Я беру чужие(неразмеченые номера)только потому что жу звонки о работе! Так бы вообще не брал!
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15 час.
Eduard
Эти твари действительно чтонто знают,но всё одно и тож:СМС им перешли,понятно,что жулики! Как он купился не понимаю.Я сразу на хрен посылаю!
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15 час.
Eduard
А код им другой называйте,цифры другие.Смейтесь над жуликами!
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15 час.
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