Мошенники развели на 1 млн рублей сотрудника банка, который учил россиян избегать мошенников

Eduard Я беру чужие(неразмеченые номера)только потому что жу звонки о работе! Так бы вообще не брал!

Eduard Эти твари действительно чтонто знают,но всё одно и тож:СМС им перешли,понятно,что жулики! Как он купился не понимаю.Я сразу на хрен посылаю!