Выявлена причина аномалии на второй ступени ракеты Ariane 6

По результатам расследования, проведенного Целевой группой по запуску ракеты Ariane 6, причиной аномалии во вспомогательной силовой установке во время первого полета ракеты стало превышение предельных температур.
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