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СКР заочно предъявил обвинения бывшим руководителям Нацбанка и Минфина Украины

СКР заочно предъявил обвинения бывшим руководителям Нацбанка и Минфина Украины

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинения бывшим руководителям Национального банка и министерства финансов Украины, которые обеспечивали финансирование так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

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