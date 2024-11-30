Старьё на прокачку: 17 эпичных реставрации, которые вернули вещам вторую жизнь

Вещи из прошлого имеют особое очарование – они хранят истории, воспоминания и иногда… кучу пыли. Но вместо того чтобы отправлять старые предметы на свалку, некоторые люди решают вдохнуть в них новую жизнь.
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