Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Старьё на прокачку: 17 эпичных реставрации, которые вернули вещам вторую жизнь

Старьё на прокачку: 17 эпичных реставрации, которые вернули вещам вторую жизнь

Вещи из прошлого имеют особое очарование – они хранят истории, воспоминания и иногда… кучу пыли. Но вместо того чтобы отправлять старые предметы на свалку, некоторые люди решают вдохнуть в них новую жизнь.

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Комментарии
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Марина
Круто!
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1 час.
Марина
Золотые ручки
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1 час.

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