Оценены шансы избавиться от угрозы украинских беспилотников

Аналитик Леонков: угроза от украинских беспилотников со временем исчезнет Угроза от украинских беспилотников постепенно тыловым районам и российским регионам сводится к нулю, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.