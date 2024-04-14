Оценены шансы избавиться от угрозы украинских беспилотников

Аналитик Леонков: угроза от украинских беспилотников со временем исчезнет Угроза от украинских беспилотников постепенно тыловым районам и российским регионам сводится к нулю, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.
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