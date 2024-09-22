Михаил Дегтярев: «Лучший для нас кандидат на пост главы МОК должен быть независимой фигурой, преданной олимпийским принципам»

«Названные кандидаты на пост главы МОК – выходцы из разных стран и спортивных семей. Свои программы они представят в закрытом режиме на встрече, которая состоится в Лозанне только в январе 2025 года, поэтому пока рано называть фаворита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии