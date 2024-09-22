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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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    Хватит на позорищных Олимпиад! Олимпиада в Париже доказала,что там политика,причемпытается опорочить нащи ценности вс...Михаил Дегтярев: ...
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Михаил Дегтярев: «Лучший для нас кандидат на пост главы МОК должен быть независимой фигурой, преданной олимпийским принципам»

«Названные кандидаты на пост главы МОК – выходцы из разных стран и спортивных семей. Свои программы они представят в закрытом режиме на встрече, которая состоится в Лозанне только в январе 2025 года, поэтому пока рано называть фаворита.

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Комментарии
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Eduard
Согласен! Тем кому политика дорога пусть в политику и убираются!
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14 час.
Eduard
Спорт вне политики!
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14 час.
Eduard
Хватит на позорищных Олимпиад! Олимпиада в Париже доказала,что там политика,причемпытается опорочить нащи ценности всемирные! Такие Олимпиады нам не нужны.Не знаю посему Россия свою не провела! На МОК наплевать,это уже не МОК!
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14 час.

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