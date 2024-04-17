Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологии

Возврат первой ступени ракеты Falcon 9 на Землю / © SpaceX Цурбухен вспомнил, как примерно 15 лет назад проводились исследования, утверждавшие, что ракеты невозможно будет использовать повторно, потому что это слишком сложно технически и финансово нецелесообразно.