Nestle предупредила о подорожании кормов для кошек и собак в России

Дороже станут бренды «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan.фото: pixabay.com/mattycoulton--> Российское подразделение швейцарской компании Nestle (корма Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix) предупредило партнёров о повышении отпускных цен на товары до 12%.
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