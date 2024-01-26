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Nestle предупредила о подорожании кормов для кошек и собак в России

Nestle предупредила о подорожании кормов для кошек и собак в России

Дороже станут бренды «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan.фото: pixabay.com/mattycoulton--> Российское подразделение швейцарской компании Nestle (корма Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix) предупредило партнёров о повышении отпускных цен на товары до 12%.

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